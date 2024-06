Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga 2024: Jiri Prskavec vince nella canadese, 26° Paolo Ceccon

Il fitto programma della tappa della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom, in corso a Praga, in Repubblica Ceca, prosegue con la canadese maschile, che nella sessione mattutina vede disputarsi un’unica manche delle batterie e subito dopo la finale, in cui svetta il ceco Jiri Prskavec, mentre il miglior italiano è Paolo Ceccon, 26°.

Nella finale la vittoria va al padrone di casa ceco Jiri Prskavec, primo con un percorso netto in 86.32, davanti allo sloveno Benjamin Savsek, secondo, anch’egli con un percorso privo di errori, a 0.82, infine completa il podio il francese Nicolas Gestin, gravato di 2 penalità, terzo a 2.11.

Nell’unica serie delle batterie vanno fuori tutti gli italiani in gara: si classifica al 26° posto Paolo Ceccon, mentre termina poco più indietro, chiudendo in 28ma posizione Roberto Colazingari. Non parte, invece, Raffaello Ivaldi.