Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga 2024: Gabriela Satkova precede Jessica Fox nella canadese

Prosegue con un programma molto compresso la tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom in corso a Praga, in Repubblica Ceca: stamane sono andate in scena l’unica manche delle batterie e subito dopo la finale della canadese femminile, che ha premiato la ceca Gabriela Satkova. La miglior azzurra è Marta Bertoncelli, 17ma.

In finale la padrona di casa ceca Gabriela Satkova si impone nonostante 2 penalità in 96.35, precedendo l’australiana Jessica Fox, seconda con 4 penalità a 1.59, mentre completa il podio la teutonica Andrea Herzog, terza con 2 penalità a 2.08.

In casa Italia nessuna azzurra riesce ad accedere all’ultimo atto: nella manche secca delle batterie la migliore è Marta Bertoncelli, 17ma, appena davanti ad Elena Borghi, 21ma. A seguire la gara maschile, senza azzurri in finale.