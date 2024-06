Canoa slalom, Giovanni De Gennaro vince nel K1 in Coppa del Mondo!

Si colorano d’azzurro le acque del fiume Vltava: a Praga, in Repubblica Ceca, Giovanni De Gennaro, campione d’Europa nel K1, si impone nella medesima specialità nella gara valida per la Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom: l’italiano col successo odierno vola anche in testa alla classifica generale con 101 punti.

De Gennaro domina in maniera netta la finale a dieci andata in scena nelle acque ceche: percorso netto per l’azzurro, che vince in 79.07, unico ad abbattere il muro degli 80″, e rifila 2.21 al secondo classificato, il polacco Mateusz Polaczyk, e 2.28 al terzo in graduatoria, il padrone di casa ceco Jakub Krejci.

Resta ai piedi del podio lo sloveno Peter Kauzer, quarto a 2.80, mentre si classifica quinto il transalpino Titouan Castryck a 2.93, infine chiude in sesta piazza l’elvetico Martin Dougoud, davanti a De Gennaro ai primi due intermedi e poi dissoltosi nel finale, con un ritardo di 4.24. Percorso netto per i primi sei in graduatoria.

Salgono poi i distacchi dal settimo posto dello svedese Isak Ohrstrom, gravato di 4 penalità, a 10.63, mentre è ottavo lo sloveno Lan Tominc, con 6 penalità, a 13.92. Nona piazza per il francese Anatole Delassus, che salta l’ultima porta e chiude a 55.45, infine accumula ben 106 penalità il neozelandese Finn Butcher, decimo a 111.35.