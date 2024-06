Campionati Italiani atletica 2024 oggi in tv: orari, calendario 30 giugno, ordine delle gare, streaming

Oggi domenica 30 giugno va in scena la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di atletica leggera. A La Spezia si conclude la rassegna tricolore, quando manca soltanto un mese alle Olimpiadi di Parigi 2024: è l’ultimo giorno utile per strappare i minimi per i Giochi e per provare a scalare posizioni nel ranking in modo da qualificarsi all’evento a cinque cerchi. Nella località ligure saranno impegnati diversi azzurri di riferimento.

Riflettori puntati su Leonardo Fabbri, Campione d’Europa di getto del peso e primatista nazionale con la bordata da 22.95 metri firmata a Savona a metà maggio. Da seguire con attenzione Sara Fantini, fresca di titolo continentale nel lancio del martello. Sui 200 metri potremo vedere Fausto Desalu (Campione Olimpico con la 4×100) e Luca Sito, fresco di primato nazionale sui 400 metri e pronto a cimentarsi sul mezzo giro di pista.

Alessandro Sibilio illuminerà la scena sui 400 ostacoli dopo aver siglato il record italiano agli Europei conquistando l’argento, sul giro di pista con barriere sarà impegnata anche Ayomide Folorunso. Da non perdere la sfida tra Pietro Arese, Federico Riva e Ossama Meslek sui 1500 metri. In mattinata Valentina Trapletti sarà il nome grosso nella 10 km di marcia. Ludovica Cavalli incrocerà Marta Zenoni, Federica Del Buono, Gaia Sabbatini sui 1500 metri, mentre Filippo Randazzo sarà il big nel salto in lungo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (domenica 30 giugno) ai Campionati Italiani Assoluti 2024 di atletica leggera. Prevista la diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.00 alle ore 21.30 (stessi orari per la diretta streaming su Rai Play), diretta streaming su atleticaitaliana.tv per le altre fasce orarie, diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA OGGI

Domenica 30 giugno

08.30 10 km di marcia (maschile)

09.30 10 km di marcia (femminile)

11.40 Lancio del disco (maschile)

12.15 Decathlon, 110 ostacoli

13.30 Decathlon, lancio del disco

14.30 Lancio del martello (femminile)

15.00 Decathlon, salto con l’asta

16.30 Eptathlon, salto in lungo

17.45 Eptathlon, tiro del giavellotto

18.00 Getto del peso (femminile)

18.15 Salto in lungo (maschile)

18.40 Decathlon, tiro del giavellotto

18.40 200 metri (femminile), batterie

18.55 200 metri (maschile), batterie

19.15 Salto con l’asta (maschile)

19.45 400 ostacoli (femminile), finale

19.25 400 ostacoli (maschile), finale

19.35 Eptathlon, 800 metri

19.45 Salto in alto (maschile)

19.50 800 metri (femminile), finale

19.55 Getto del peso (maschile)

20.00 800 metri (maschile), finale

20.05 Salto in lungo (femminile)

20.10 400 metri (femminile), finale

20.20 400 metri (maschile), finale

20.30 Decathlon, 1500 metri

20.45 1500 metri (femminile)

20.55 1500 metri (maschile)

21.10 200 metri (femminile), finale

21.20 200 metri (maschile), finale

21.32 3000 siepi (maschile)

21.48 3000 siepi (femminile)

22.10 4×400 (femminile), in serie

22.25 4×400 (maschile), in serie

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 19.00 alle ore 21.30, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 19.00 alle ore 21.30, gratis; atleticaitaliana.tv per le fasce non coperte dalla Rai.

Diretta Live testuale: OA Sport.