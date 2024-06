Calcio, Luciano Spalletti: “Tenteremo di comandare il gioco, vedremo se saremo bravi a farlo”

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match degli Europei 2024 di calcio a Gelsenkirchen, in Germania, dove domani sera affronterà la Spagna alle ore 21.00 nella sfida valida per la seconda giornata del Girone B.

La Spagna potrebbe avere un piano ben preciso in mente: “Terranno gli uomini alti a pressare, presseranno anche il portiere. Bisognerà essere bravi a trovare il giocatore più libero in poco tempo, e se non ci sarà saremo costretti a tirare addosso la palla agli attaccanti“.

Le chiavi tattiche del match contro la Spagna: “Se si dà il pallino agli avversari, da una partita come questa se ne esce male. Si tenterà anche di comandare il gioco, vedremo se saremo bravi a farlo contro una delle squadre più forti. Mostriamo che anche la scuola italiana è importante“.

L’importanza rivestita dall’incontro: “Ne ho passata qualcuna, ma questa è da mettere esattamente a quel livello. I calciatori, quando avranno la mia età e avranno da raccontare storie, sapranno che questa è una di quelle partite da cui nascono queste storie“.

Sul rigorista della Nazionale: “Ne abbiamo tanti. Retegui, Scamacca, Barella, ma li sa battere anche Dimarco, come Calafiori e Jorginho”.