Calcio, la Turchia supera la Georgia per 3-1 nel primo match del Gruppo F degli Europei

Anche il Gruppo F inizia il proprio cammino agli Europei 2024 di calcio, in corso in Germania: nel match delle ore 18.00 la Turchia supera la Georgia per 3-1 e si porta a quota 3 punti in attesa di Portogallo-Cechia, in programma alle ore 21.00.

Nel primo tempo la Turchia parte meglio ed al 10′ Ayhan coglie il palo. Gli anatolici passano a condurre al 25′, quando Muldur tira una sassata nel sette e firma l’1-0. Al 27′ il VAR annulla per fuorigioco il 2-0 di Yildiz, e la Georgia al 32′ pareggia: Mikautadze è freddo in area di rigore e firma l’1-1 con cui si va al riposo.

Nella ripresa Calhanoglu ci prova su calcio piazzato al 57′, ma è al 65′ che la Turchia torna in vantaggio grazie a Guler, che aggancia l’assist di Ayhan e batte il portiere avversario. La Georgia sfiora il pari al 70′ con Kochorashvili, che coglie la traversa, poi in pieno recupero si butta in avanti anche il portiere e Akturkoglu ne approfitta per siglare il 3-1 a porta vuota.