Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden, orario semifinale Roland Garros: programma, tv, streaming

Domani, giovedì 6 giugno, Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno protagonisti nelle semifinali del torneo di doppio maschile del Roland Garros 2024. Dopo essersi spinti alla Finale nel primo Major a Melbourne, l’emiliano e il piemontese incontreranno la stessa coppia uscita vittoria nell’atto conclusivo in Australia, ovvero l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden.

I nostri portacolori vanno a caccia di una conferma dopo aver dimostrato di valere non poco nel corso del 2024, basti pensare alla loro posizione di grande rilevanza nella Race, funzionale alla qualificazione nelle ATP Finals. Un riscontro da considerare anche nell’ottica della qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi, ormai in cassaforte.

C’è voglia di vendicare quella sconfitta subita all’inizio dell’anno, come si era già fatto sulla terra rossa del Foro Italico, dove Bolelli e Vavassori regolarano Bopanna ed Ebden, apparsi piuttosto impacciati su questa superficie. Vedremo se domani il tutto cambierà.

Segui il Roland Garros su DAZN a soli 9,99 € al mese

La semifinale del doppio maschile del Roland Garros 2024 tra Errani/Paolini e Bopanna/Ebden andrà in scena alle 12.00 di domani, 6 giugno, sul Simonne Mathieu. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Eurosport1 HD o Eurosport2 HD e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi davvero nulla.

BOLELLI/VAVASSORI SEMIFINALE DOPPIO ROLAND GARROS 2024

Giovedì 6 giugno

Court Simonne-MATHIEU – Inizio dalle 12.00

Simone BOLELLI (ITA)/Andrea VAVASSORI (ITA) [11] vs Rohan BOPANNA (IND) [2]/ Matthew EBDEN (AUS)

P.TSITSIPAS (GRE) / S.TSITSIPAS (GRE) o M.GUINARD (FRA) / G.JACQ (FRA) vs Marcelo AREVALO (ESA) [9]/Mate PAVIC (CRO)

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI SEMIFINALE DOPPIO ROLAND GARROS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 o 2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport