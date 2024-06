Berrettini-Musetti, comunque vada l’Italia avrà un finalista a Stoccarda! E nell’unico precedente…

Si parlerà italiano nella seconda semifinale dell’ATP 250 di Stoccarda 2024, che vedrà l’atteso derby azzurro tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Ci aspetta un match per certi versi storico, visto che in passato (nell’era Open) non era mai accaduto che due tennisti nostrani si affrontassero in una semifinale di un torneo ATP sull’erba.

Favorito d’obbligo alla vigilia Berrettini, specialista assoluto di questa superficie già capace di vincere ben due titoli a Stoccarda (2019-2022) senza dimenticare la strepitosa doppietta al Queen’s (2021-2022). Dall’altra parte invece Musetti non ha mai avuto un buon feeling con l’erba ed è giunto al penultimo atto del torneo tedesco anche grazie al ritiro odierno di Bublik in avvio di terzo set.

Attenzione però all’unico precedente ufficiale nel Tour, vinto abbastanza nettamente dal toscano per 7-6 6-2 sul cemento nella finale dell’ATP 250 di Napoli il 23 ottobre 2022. Il finalista di Wimbledon 2021 non era al meglio dal punto di vista fisico, mentre Musetti stava attraversando un buon periodo di forma e aveva effettuato un cammino molto convincente nel torneo campano.

In ogni caso, a prescindere dall’esito del match di domani, l’Italia è già certa di portare un giocatore in finale a Stoccarda. L’avversario verrà fuori dalla prima semifinale tra il britannico Jack Draper e l’americano Brandon Nakashima.