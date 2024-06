Berrettini-Musetti, orario semifinale ATP Stoccarda 2024: programma, tv, streaming

Si preannuncia una sfida molto intrigante quella di domani tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, valevole come semifinale dell’ATP 250 di Stoccarda 2024. Sui prati tedeschi andrà in scena un derby azzurro che mette in palio un posto in finale contro il vincente del match tra il britannico Jack Draper e l’americano Brandon Nakashima.

Il romano parte favorito sulla carta grazie al suo feeling speciale con l’erba, dopo aver battuto nell’ordine Roman Safiullin, Denis Shapovalov e James Duckworth. Prima semifinale ATP in carriera su questa superficie invece per il toscano, che ha usufruito ai quarti del ritiro (per problemi fisici non chiari) di Alexander Bublik ad inizio terzo set. Un solo precedente ufficiale tra i due, la finale di Napoli 2022 sul cemento vinta da Musetti per 7-6 6-2.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Musetti, seconda semifinale dell’ATP Stoccarda 2024. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-MUSETTI STOCCARDA 2024

Sabato 15 giugno

Secondo match dalle ore 12.00, ma non prima delle 14.00 Matteo Berrettini vs Lorenzo Musetti – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, sul campo centrale, si disputerà l’altra semifinale Nakashima-Draper.

PROGRAMMA BERRETTINI-MUSETTI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta testuale: OA Sport.