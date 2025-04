Ambesi: “Sinner verso le 53 settimane di Djokovic. Alcaraz resta favorito per il Roland Garros”

Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) ha esposto le proprie idee sull’attualità tennistica dopo quanto nel torneo a Madrid. Nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha tenuto banco ancora il tema della docu-serie, con Carlos Alcaraz protagonista. Una produzione su Netflix in cui l’asso iberico viene rappresentato anche nelle proprie fragilità.

“Si sta dando troppa importanza a questa docu-serie. Parliamo di uno che a 21 anni ha un palmares superiore al 99.9% dei tennisti. Il disagio espresso fa parte della normalità, tanti atleti di alto livello hanno lo stesso approccio allo sport. Io trovo che ci sia un’umanità espressa, poi sul retropensiero e sul vantaggio dato agli avversari non so cosa dire. Non avevano certo quell’obiettivo, si è voluto raccontare lo spaccato di vita di un top, non ci trovo nulla di male“, ha affermato Ambesi.

Visto l’infortunio patito a Barcellona e la rinuncia al Masters1000 di Madrid, ci si chiede se la candidatura di Carlos Alcaraz a favorito per il Roland Garros resti valida: “Ricordo che l’anno scorso ebbe un problema al braccio e giocò quattro partite sul rosso, poi ha vinto. Quest’anno ha vinto il torneo di Montecarlo e fatto finale a Barcellona, si fa fatica a non considerarlo il favorito per il successo nello Slam francese“.

Ci sono poi delle ripercussioni sulla classifica mondiale, dal momento che col ritiro di Alcaraz in Spagna Jannik Sinner è sicuro di essere n.1 per un totale di 52 settimane: “Ha buone chance di andare oltre. Poi i conti si faranno dopo Amburgo, Alcaraz non ha possibilità di andare avanti all’azzurro neanche vincendo Roma e Parigi; Zverev deve vincere tutto da qui a Parigi e sperare che Sinner faccia zero. Ci sono altissime probabilità che possa arrivare a 53 settimane consecutive n.1 e quindi eguagliare Djokovic, intesa prima volta in cui si è n.1“.

In conclusione il focus è stato su Lorenzo Musetti e sulle possibilità di essere tra le prime otto teste di serie al Roland Garros: “Il percorso è complicato a Madrid e potrebbe replicarsi l’incrocio al terzo turno contro Tsitsipas e sarebbe una partita difficile per entrambi. Certo, si è liberato lo spazio con Alcaraz, ma bisogna vedere poi se riesce a sfruttarlo. Musetti, comunque, può ambire alle prime otto teste di serie a Parigi, ma c’è una grande lotta“.