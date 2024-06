Beach volley, un infortunio blocca Ranghieri/Carambula a Stare Jablonki: Parigi è sempre vicina ma preoccupa il polpaccio di Mr. Skyball

Un infortunio al polpaccio di Adrian Carambula blocca il tentativo degli azzurri di raggiungere i quarti di finale del Challenge di Stare Jablonki in Polonia. Ranghieri/Carambula chiudono dunque al nono posto la loro avventura in Polonia ma hanno comunque difeso la posizione tra le prime 17 del ranking quando manca un solo torneo alla fine del periodo di qualificazione per Parigi.

La coppia italiana era in campo contro gli esperti olandesi Brouwer/Meeuwsen che erano riusciti a rimontare da 11-14 nel primo set, ribaltando il risultato nel finale e vincendo con un risicato 21-19. Secondo set appena iniziato con gli azzurri avanti 4-2 e Carambula ha accusato un dolore al polpaccio. Il medical time out non è bastato all’azzurro per sciogliere il muscolo contratto e la coppia azzurra è stata così costretta ad abbandonare. Tra le potenziali rivali degli azzurri nella corsa alla qualificazione olimpica i soli cubani Alayo/Diaz hanno raggiunto le semifinali e dunque la situazione resterà pressochè invariata e solo un risultato clamoroso a Ostrava potrebbe ribaltare l’attuale condizione.

TORNEO MASCHILE

Play-off: Vitor Felipe/Renato (BRA)-Krattiger/Breer (SUI) 2-0 (22-20, 21-18), Luini/Varenhorst (NED)-Hörl/Horst (AUT) 2-0 (21-16, 21-18)

Ottavi di finale: Vitor Felipe/Renato (BRA)-van de Velde/Immers (NED) 2-1 (19-21, 22-20, 15-11), Capogrosso/Capogrosso (ARG)-Hodges/Schubert (AUS) 2-0 (21-19, 21-15), Alayo/Diaz (CUB)-Schachter/Dearing (CAN) 2-0 (21-18, 22-20), Kantor/Zdybek (POL)-Pedrosa/Campos (POR) 2-1 (15-21, 21-19, 19-17), Ranghieri/Carambula (ITA)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 0-2 (19-21, 4-21), Perusic/Schweiner (CZE)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 2-0 (21-15, 21-14), Evans/Budinger (USA)-Herrera/Gavira (ESP) 2-0 (21-19, 21-17), Boermans/de Groot (NED)-Luini/Varenhorst (NED) 2-1 (17-21, 21-12, 15-11).

Quarti di finale: Capogrosso/Capogrosso (ARG)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 2-0 (21-19, 21-19), Alayo/Diaz (CUB)-Kantor/Zdybek (POL) 2-0 (21-18, 21-15), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Perusic/Schweiner (CZE) 1-2 (23-25, 22-20, 9-15), Boermans/de Groot (NED)-Evans/Budinger (USA) 2-0 821-12, 21-18)

Semifinali: Capogrosso/Capogrosso (ARG)-Alayo/Diaz (CUB), Perusic/Schweiner (CZE)-Boermans/de Groot (NED)

TORNEO FEMMINILE

Play-off: Ludwig/Lippmann (GER)-Placette/Richard (FRA) 2-1 (21-19, 19-21, 15-13), Vieira/Chamereau (FRA)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 2-0 (21-14, 21-15)

Ottavi di finale: Ludwig/Lippmann (GER)-Davidova/Khmil (UKR) 1-2 (21-23, 21-16, 11-15), Wojtasik/Kociolek (POL)-Liliana/Paula (ESP) 0-2 (14-21, 14-21), Vitoria/Hegeile (BRA)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 2-1 (21-15, 17-21, 18-16), Pavan/McBain (CAN)-Xue/Xia (CHN) 0-2 (15-21, 17-21), Bansley/Bukovec (CAN)-Esmée/Zoé (SUI) 2-0 (21-14, 21-18), Klinger/Klinger (AUT)-Ittlinger/Borger (GER) 2-1 (17-21, 21-18, 18-16), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Mariafe/Clancy (AUS) 1-2 (19-21, 21-19, 6-15), Tina/Anastasija (LAT)-Vieira/Chamereau (FRA) 21 (17-21, 21-12, 18-16)

Quarti di finale: Liliana/Paula (ESP)-Davidova/Khmil (UKR) 2-1 (21-18, 17-21, 15-10), Xue/Xia (CHN)-Vitoria/Hegeile (BRA) 2-1 (22-20, 19-21, 16-14), Klinger/Klinger (AUT)-Bansley/Bukovec (CAN) 0-2 (14-21, 16-21), Tina/Anastasija (LAT)-Mariafe/Clancy (AUS) 2-0 (21-14, 21-19)

Semifinali: Liliana/Paula (ESP)-Xue/Xia (CHN), Bansley/Bukovec (CAN)-Tina/Anastasija (LAT)