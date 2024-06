Beach volley, ultima chiamata per Parigi con la Nations League di Jurmala! Italia in gara con le donne

Tutti a Jurmala per l’ultimo pass olimpico in palio in Europa. Dodici squadre nazionale si sfidano in un torneo che si preannuncia spettacolare ed avvincente e distribuirà un pass ad una coppia della nazionale vincente sia nella categoria uomini che tra le donne. Tutte le partite si disputeranno con la stessa formula. la coppia numero uno affronta la numero uno della avversaria, poi si affrontano le due coppie numero due fra loro. In caso di parità si gioca un golden set ai 15 con in campo i due giocatori o giocatrici dei quattro scesi in campo a scelta del ct.

L’Italia è in gara solo nel femminile perchè non possono partecipare le Nazionali che hanno avuto già due pass e l’Italia è una di quelle. Tra le donne invece le azzurre vanno a caccia del pass per Parigi: visto che non si possono schierare le coppie già qualificate ai Giochi, si fa più duro il cammino azzurro con Bianchin/Scampoli che hanno iniziato alla grande questa stagione.

Si qualificano al turno successivo le prime due di ogni girone. Assieme all’italia c’è l’Austria che rappresenta uno scoglio difficile difficile da superare e la Slovenia che non dovrebbe rappresentare una minaccia.

TORNEO MASCHILE

Pool D. 13 giugno 12:50: Hölting Nilsson/Andersson (SWE)-Vandecaveye/Vandecaveye (BEL), 12.00: Grahn/Isaksson (SWE)-Hendrikx/Vercauteren (BEL). 17:50: Plavins/Fokerots (LAT)-Vandecaveye/Vandecaveye (BEL), Bedritis/Rinkevics (LAT)-Hendrikx/Vercauteren (BEL). 14 giugno 20:10: Plavins/Fokerots (LAT)-Hölting Nilsson/Andersson (SWE), 19:20: Bedritis/Rinkevics (LAT)-Grahn/Isaksson (SWE).

Pool C. 13 giugno. 12:50: Krattiger/Breer (SUI)-Kantor/Zdybek (POL), Heidrich/Dillier (SUI)-Rudol/Lejawa (POL). 13 giugno 17:35: Mol/Berntsen (NOR)-Kantor/Zdybek (POL), Mol/Sunde (NOR)-Rudol/Lejawa (POL). 14 giugno 10:50: Mol/Berntsen (NOR)-Krattiger/Breer (SUI), 10:00: Mol/Sunde (NOR)-Heidrich/Dillier (SUI).

Pool B. 13 giugno 12:50: Knasas/Stankevicius (LTU)-Pfretzschner/Winter (GER), 12:00: Juchnevic/Vasiljev (LTU)-Henning/Poniewaz (GER). 17:35: Rotar/Gauthier-Rat (FRA)-Pfretzschner/Winter (GER), 16.45: Bassereau/Lyneel (FRA)-Henning/Poniewaz (GER). 15:50: Rotar/Gauthier-Rat (FRA)-Knasas/Stankevicius (LTU). 15:00: Bassereau/Lyneel (FRA)-Juchnevic/Vasiljev (LTU)

Pool A. 13 giugno 12:50: Huerta/Huerta (ESP)-Pedrosa/Campos (POR), Saucedo/Viera (ESP)-Sousa/Sousa (POR). 17:35: Dressler/Waller (AUT)-Pedrosa/Campos (POR), 16:45: Hammarberg/Pristauz (AUT)-Sousa/Sousa (POR). 14 giugno. 14:20: Dressler/Waller (AUT)-Huerta/Huerta (ESP), Hammarberg/Pristauz (AUT)-Saucedo/Viera (ESP).

TORNEO FEMMINILE

Pool D. 13 giugno 10:15: Hladun/Lazarenko (UKR)-Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU), Makhno/Lunina (UKR)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU). 15:20: Ozolina/Namike (LAT)-Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU), 14:30: Ozolina/Skrastina (LAT)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU), 20:05: Ozolina/Namike (LAT)-Hladun/Lazarenko (UKR), 19:15: Ozolina/Skrastina (LAT)-Makhno/Lunina (UKR)

Pool C. 13 giugno 10:15: Ahtiainen/Lahti (FIN)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR), 09:30: Parkkinen/Prihti (FIN)-Steinsvåg/Berntsen (NOR). 15:15: Piersma/Bekhuis (NED)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR), 14:30: Bröring/van Driel (NED)-Steinsvåg/Berntsen (NOR). 19:45: Piersma/Bekhuis (NED)-Ahtiainen/Lahti (FIN), 19:00: Bröring/van Driel (NED)-Parkkinen/Prihti (FIN)

Pool B. 13 giugno. 10:15: Klinger/Klinger (AUT)-Kotnik/Lovsin (SLO), 09:30: Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Javornik/Marolt (SLO). 15:15: Bianchin/Scampoli (ITA)-Kotnik/Lovsin (SLO), 14:30: R. Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Javornik/Marolt (SLO).

Pool A. 13 giugno: 10:15: Hermannova/Stochlova (CZE)-Cools/Vd Vonder (BEL), 09.30: Neuschaeferova/Svozilova (CZE)-Coens/Van Deun (BEL). 15:15: Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Cools/Vd Vonder (BEL), 14:30: Wojtasik/Kociolek (POL)-Coens/Van Deun (BEL). 19:45: Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Hermannova/Stochlova (CZE), 19:00: Wojtasik/Kociolek (POL)-Neuschaeferova/Svozilova (CZE).