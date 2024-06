Beach volley, azzurri per il terzo posto a Messina! Germania e Israele festeggiano a Ios

Niente finale per gli azzurri del beach volley nel Future di Messina che sta vivendo le sue fasi decisive. Tutte sconfitte le tre coppie italiane che si erano qualificate per la semifinale, mentre altre quattro coppie azzurre si sono fermate ai quarti.

MESSINA

Sarà finale per il terzo posto per le azzurre Reka Orsi Toth/Bianchi a cui manca ancora qualcosa per essere competitive ai massimi livelli in questi tornei. La coppia italiana aveva vinto 2-0 (23-21, 21-13) il quarto di finale contro le inglesi Evans/Keefe, poi ha dovuto fare i conti con l’ottima condizione e l’animus pugnandi della coppia tedesca Grune/Christ che ha vinto 2-1 (22-20, 20-22, 15-13) la semifinale, relegando le azzurre alla finale per il terzo gradino del podio nel pomeriggio contro le estoni Hollas/Remmelg. Fuori ai quarti di finale l’altra coppia italiana ancora in corsa, Bianchin/Scampoli, battuta dalle tedesche Kozuch/Schneider 2-1 (21-17, 17-21, 15-8).

In campo maschile sarà tutta italiana la finale per il terzo posto. Benzi/Bonifazi sono passati dagli ottavi di finale, vinti 2-0 (21-12, 21-17) con i bravi azzurri Ndrecaj/Arezzo di Trifiletti, poi ai quarti hanno superato i tedeschi Wüst/Huster con un secco 2-0 (21-16, 21-13) ma in semifinale si sono arresi di fronte agli olandesi Sengers/Boehle, cedendo 2-1 (21-19, 20-22, 15-7). Nella finale per il terzo posto affronteranno Viscovich/Dal Corso che negli ottavi avevano sconfitto 2-0 821-12, 21-17) gli slovacchi Nemec/Petruf, poi nei quarti hanno vinto il derby con Alfieri/Andreatta 2-0 (21-16, 21-19) ma in semifinale si sono arresi ai tedeschi Sowa/Just con il punteggio di 2-0 (21-13, 21-17). Sfortunati Krumins/Caminati che hanno dovuto rinunciare ai quarti di finale per un risentimento al ginocchio (sembra niente di grave) di Krumins dopo aver battuto 2-1 (21-10, 19-21, 15-13) gli inglesi Bello/Seekings. Quinto posto anche per Marchetto/Windisch, vittoriosi agli ottavi 2-0 (21-13, 21-13) contro gli ungheresi Petik/Doczi e poi sconfitti nei quarti dagli olandesi Sengers/Boehlé 2-0 (21-16, 21-15).

TORNEO MASCHILE

Finali primo posto gironi: Sowa/Just (GER)-Benzi/Bonifazi (ITA) 2-1 (21-13, 15-21, 15-11), Krumins/Caminati (ITA)-Sengers/Boehlé (NED) 0-2 (0-21, 0-21), Alfieri/Andreatta (ITA)-Marchetto/Windisch (ITA) 2-0 (21-16, 21-14), Wüst/Huster (GER)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 0-2 (17-21, 19-21)

Finali terzo posto gironi: Groenewold/van der Loo (NED)-Petik/Dóczi (HUN) 0-2 (17-21, 19-21), Nemec/Petruf (SVK)-Savvin/Moiseiev (UKR) 2-0 (21-16, 21-16), Bercik/Bercik (CZE)-Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti (ITA) 0-2 (17-21, 13-21), Bello /Seekings (ENG)-Friedl/Klemen (AUT) 2-0 (24-22, 21-18)

Ottavi di finale: Benzi/Bonifazi (ITA)-Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletto (ITA) 2-0 (21-12, 21-17), Marchetto/Windisch (ITA)-Petik/Dóczi (HUN) 2-0 (21-13, 21-13), Bello /Seekings (ENG)-Krumins/Caminati (ITA) 1-2 (10-21, 21-19, 13-15), Nemec/Petruf (SVK)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 0-2 (12-21, 17-21)

Quarti di finale: Benzi/Bonifazi (ITA)-Wüst/Huster (GER) 2-0 (21-16, 21-13), Sengers/Boehlé (NED)-Marchetto/Windisch (ITA) 2-0 (21-16, 21-15), Krumins/Caminati (ITA)-Sowa/Just (GER) 0-2 (0-21, 0-21), Alfieri/Andreatta (ITA)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 0-2 (16-21, 19-21)

Semifinali: Benzi/Bonifazi (ITA)-Sengers/Boehlé (NED) 1-2 (19-21, 22-20, 7-15), Sowa/Just (GER)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 2-0 (21-13, 21-17)

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Uhl/Schürholz (GER)-Neuschaeferova/Svozilova (CZE) 2-1 (19-21, 27-25, 15-9), Kozuch/Schneider (GER)-Slukova/Zolnercikova (CZE) 2-1 (15-21, 21-12, 15-8), Fleming/Milutinovic (AUS)-Grüne/Christ (GER) 0-2 (14-21, 8-21), Evans/Keefe (ENG)-Bentele/Bossart (SUI) 2-1 (21-17, 17-21, 17-15)

Quarti di finale: Uhl/Schürholz (GER)-Hollas/Remmelg (EST) 1-2 (16-21, 21-16, 12-15), Bianchin/Scampoli (ITA)-Kozuch/Schneider (GER) 1-2 (17-21, 21-17, 8-15), Grüne/Christ (GER)-Niederhauser/Kernen (SUI) 2-0 (21-17, 21-15), R. Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Evans/Keefe (ENG) 2-0 (23-21, 21-13)

Semifinali: Hollas/Remmelg (EST)-Kozuch/Schneider (GER) 1-2 (11-21, 21-18, 13-15), Grüne/Christ (GER)-R. Orsi Toth/Bianchi (ITA) 2-1 (22-20, 20-22, 15-13)

IOS

TORNEO MASCHILE

Semifinali: Ntallas/Chatzinikolaou (GRE)-Sagstetter/Sagstetter (GER) 1-2 (21-18, 14-21, 10-15), Bedritis/Rinkevics (LAT)-Elazar/Day (ISR) 1-2 (16-21, 21-10, 8-15)

Finale 3. Posto: Ntallas/Chatzinikolaou (GRE)-Bedritis/Rinkevics (LAT) 0-2 (13-21, 16-21)

Finale 1. Posto: Sagstetter/Sagstetter (GER)-Elazar/Day (ISR) 1-2 (21-14, 17-21, 9-15)

TORNEO FEMMINILE

Semifinali: Fejes/Johnson (AUS)-Shields/Peranich (USA) 2-0 (21-12, 22-20), Sude/Kunst (GER)-Hladun/Lazarenko (UKR) 2-0 (21-19, 21-19)

Finale 3. Posto: Shields/Peranich (USA)-Hladun/Lazarenko (UKR) 0-2 (16-21, 13-21)

Finale 1. Posto: Fejes/Johnson (AUS)-Sude/Kunst (GER) 0-2 (15-21, 19-21)

GINEVRA

Escono di scena nel girone gli azzurri Ulisse/Bellucci che sono stati sconfitti 2-0 (21-18, 21-17) nella sfida che valeva l’accesso agli ottavi di finale dai cechi Semerad/Stocek ma possono essere soddisfatti del loro torneo.

Finali terzo posto gironi: Bellucci/Ulisse (ITA)-Semerad/Stocek (CZE) 0-2 (18-21, 17-21), Broch/Deecke (SUI)-Opsahl/Nilsen (NOR) 2-0 (21-14, 21-19), Tari/Veress (HUN)-Duval/Genevieve Gardoque (FRA) 0-2 (18-21, 14-21), Mrkous/Pihera (CZE)-Liepa/Puskundzis (LAT) 2-0 (21-19, 21-16)

Ottavi di finale: Gottsu/Shoji (JPN)-Semerad/Stocek (CZE) 0-2 (14-21, 15-21), Datsiuk/Likhatskyi (UKR)-Mrkous/Pihera (CZE) 2-0 (21-17, 21-19), Duval/Genevieve Gardoque (FRA)-Moreno/Sanfélix (ESP) 2-0 (21-13, 21-13), Broch/Deecke (SUI)-Chouikh/Altwies (FRA) 0-2 (16-21, 18-21)

Quarti di finale: Semerad/Stocek (CZE)-Haussener/Friedli (SUI) 0-2 (14-21, 15-21), Métral/Jordan (SUI)-Datsiuk/Likhatskyi (UKR) 2-0 (21-16, 21-17), Duval/Genevieve Gardoque (FRA)-Canet/Rotar (FRA) 0-2 (18-21, 18-21), Krattiger/Breer (SUI)-Chouikh/Altwies (FRA) 1-2 (21-19, 18-21, 16-18)

Semifinali: Métral/Jordan (SUI)-Haussener/Friedli (SUI), Chouikh/Altwies (FRA)-Canet/Rotar (FRA) 0-2 (13-21, 13-21)