Basket, Gianmarco Pozzecco verso il Preolimpico: “Contenti di iniziare l’avventura, Olimpiadi l’obiettivo più alto immaginabile”

L’Italia è attualmente al lavoro in quel di Trento, dove si sta svolgendo il primo raduno che porterà verso il Preolimpico di San Juan, Porto Rico. Sono 17 (e non 18, perché Saliou Niang è stato autorizzato a lasciare la compagnia) i giocatori agli ordini di coach Gianmarco Pozzecco.

Così il ct azzurro si è espresso dalle pagine del sito FIP: “Siamo più che contenti di cominciare questa avventura e come sempre daremo tutto perché i Giochi Olimpici sono l’obiettivo più alto che si possa immaginare. Ci alleneremo con impegno ed entusiasmo lungo le diverse tappe della preparazione coinvolgendo anche ragazzi giovani e di prospettiva. Il sostegno dei nostri tifosi sarà determinante e mi auguro che a Folgaria dal 14 al 21 giugno e a Trento per la partita del 23 giugno ci sia il tutto esaurito”.

Il riferimento di Pozzecco è legato in particolar modo al confronto che l’Italia sosterrà proprio il 23 giugno contro la Georgia, alle 19:00 proprio nell’arena usualmente casa dell’Aquila Basket Trento. Successivamente, per gli azzurri ci sarà il viaggio verso Madrid, dove il 25 verrà affrontata la Spagna alle 20:00 in quel del WiZink Center. Poi, Preolimpico con Bahrein il 2 luglio e Porto Rico il 4 (notte tra il 4 e il 5 in Italia), e poi eventuali semifinale e finale.

Al momento, dei 17 azzurri nel raduno, tra i quali c’è Danilo Gallinari, nessuno fa parte di Olimpia Milano e Virtus Bologna perché le due squadre stanno ancora giocando la serie scudetto. Una volta terminata questa, i relativi protagonisti potranno unirsi alla selezione che andrà a caccia del ritorno nel contesto a cinque cerchi.