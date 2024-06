NBA Finals 2024, i Boston Celtics vincono anche gara-2 contro i Dallas Mavericks e si portano sull’2-0. Non basta la tripla doppia a Doncic

Ancora una vittoria per i Boston Celtics nelle Finals 2024 dell’NBA e ancora un ko per i Dallas Mavericks, cui non basta uno strepitoso Luka Doncic a evitare lo 0-2. Ora si vola in Texas per gara-3 e gara-4, ma i Mavs sono già spalle al muro e non possono permettersi passi falsi.

Match molto più equilibrato di quello dell’esordio, con Dallas costantemente avanti nel primo quarto e, di fatto, in partita fino all’intervallo. Ma i due quarti centrali sono quelli che scavano il gap decisivo, due periodi fotocopia, vinti da Boston per 29-22 entrambi, e dove sono saliti in cattedra i protagonisti assoluti di gara-2 per i Celtics.

Jrue Holiday, che ha chiuso con 26 punti e 11 rimbalzi, e Jayson Tatum, con 18 punti e 12 assist, hanno fatto la differenza sul parquet e permesso a Boston di scappare via. Con loro si aggiungono Jaylen Brown, con 21 punti, e Kristaps Porzingis, non devastante come in gara-1 ma che chiude comunque in doppia cifra con 12.

Dallas, invece, non può affidarsi solo a un Luka Doncic stratosferico, che chiude con 32 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Prima tripla doppia nelle Finals nella storia dei Mavs, ma che con i 16 punti di Kyrie Irving avvicinano Boston, ma non basta. E i Celtics vanno sul 2-0 vincendo alla fine 105-98 e lo fanno in una serata no da oltre l’arco, con 0/8 in avvio gara e percentuali finali non oltre il 20%.