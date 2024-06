Basket: Marco Spissu lascia Venezia e si accasa a Saragozza, in Spagna

Altro scossone importante portato dal mercato italiano. Marco Spissu, infatti, dopo due stagioni va a chiudere la propria avventura all’Umana Reyer Venezia per accasarsi al Casademont Saragozza. Il play anche della Nazionale italiana esce per la seconda volta dall’Italia (o forse no).

Quell’o forse no riguarda il fatto che, oltre all’UNICS Kazan della stagione 2021-2022, il play nativo di Sassari, e che alla Dinamo ha dato quattro importantissime stagioni della sua carriera, aveva avuto nell’estate 2021 un accordo con l’Unicaja Malaga. Il club, però, nell’agosto fece sapere che il giocatore non aveva superato le visite mediche. Forse fu anche un modo gentile per dire di aver trovato qualcuno di migliore: fatto sta che andò in Russia e poi tornò in Italia.

Spissu, attualmente in raduno con l’Italia in vista del Preolimpico di San Juan, ha chiuso la stagione di Serie A con Venezia alle seguenti medie a partita: 8,4 punti, 40,9% da due, 35,5% da tre e 93,2% (92/98) in lunetta con 4,2 assist. In EuroCup, invece, 12,7 punti con il 60,4% da due, il 45,6% da tre, il 77,1% in lunetta (27/35) e 5,6 assist.

La formazione che gioca al Pabellon Principe Felipe, nel 2024-2025, giocherà la FIBA Europe Cup. Nella stagione appena chiusa ha terminato al 12° posto in Liga ACB. In Europa, sempre nella coppa appena citata, il Casademont è uscito ai quarti di finale contro i futuri vincitori, i tedeschi Niners di Chemnitz.