L’Italia, con la squadra femminile, si qualifica per gli Europei (Europe Cup) di basket 3×3 che si giocheranno a Vienna dal 22 al 25 agosto prossimi. La squadra azzurra aveva bisogno di una sola partita da vincere per entrare nella rassegna continentale e ha effettuato quanto necessario.

Dominando prima e controllando poi, ha infatti superato il Portogallo per 21-16, in virtù di una partita nella quale Debora Carangelo ha realizzato 8 punti, Laura Spreafico 6, Maria Miccoli 4, Stefania Trimboli 3. Per le lusitane Emilia Ferreira 7, Josephine Filipe e Marcia da Costa 4, Joana Soeiro 1.

A causa delle condizioni meteorologiche che non hanno concesso particolare aiuto a Copenaghen, questa partita, e le altre del programma, sono state disputate indoor al fine di rendere possibile il completamento delle due giornate (una pratica ben nota nel 3×3 qualora necessaria).

Nell’altra partita valida per la qualificazione, la Spagna si è imposta sulla Cechia (Repubblica Ceca) per 19-12, potendosi particolarmente giovare del duo composto da Sandra Ygueravide e Vega Gimeno.