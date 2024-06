Basket 3×3: Italia maschile non qualificata per gli Europei di Vienna

L’Italia, con la squadra maschile, non si qualifica per gli Europei (Europe Cup) di basket 3×3 che si giocheranno a Vienna dal 22 al 25 agosto prossimi. La squadra azzurra aveva bisogno di vincere non meno di tre partite per farcela, e si è fermata al secondo ostacolo.

Nella prima parte di giornata, l’Italia aveva vinto il confronto necessario per mantenere vive le speranze e passare alla fase a eliminazione diretta, sconfiggendo la Danimarca per 20-12 con 10 punti di Antonio Gallo, 8 di Michele Serpilli e 1 a testa di Nicolò Ianuale e Giacomo Bonavida. Per i danesi 6 per Gustav Lie Suhr-Jessen, 3 a testa per Mathias Bak Christensen e Thomas Sebastian Laerke e nessuno per Lau Christoffersen.

Nella seconda (con disputa indoor invece che outdoor per evenienze meteorologiche), gli azzurri si sono dovuti arrendere alla Repubblica Ceca (Cechia) per 14-21. 5 di Gallo, 4 di Serpilli, 3 di Bonavida, 2 di Ianuale da una parte, 11 di Kevin Tyml, 5 di Michal Svoboda, 3 di Dominik Zak e 2 di Matej Snopek dall’altra.

Nelle due partite valide per la qualificazione, in tal modo, la Spagna ha sconfitto proprio i cechi per 21-11 e, in una chiusura thrilling di giornata, la Croazia ha sostanzialmente sorpreso il Belgio, superato per 19-20.