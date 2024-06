Ayomide Folorunso, Olimpiadi Parigi 2024 sport: scheda e giorni di gara

Ayomide Folorunso tornerà alle Olimpiadi dopo l’esperienza di Rio 2016, desiderosa di esprimersi al meglio sui 400 ostacoli e speranzosa di battagliare per l’ingresso in finale, come fatto lo scorso anno ai Mondiali quando riuscì ad accedere all’atto conclusivo siglando anche il record italiano di 53.89. In questa stagione non ha ancora fatto vedere tutto il suo potenziale, ma può accendersi nell’evento più importante. La potremmo vedere all’opera anche nella 4×400, dove potrebbe fornire un bel contributo con la sua proverbiale grinta.

Nome: Ayomide

Cognome: Folorunso

Luogo e data di nascita: Abeokuta (Nigeria), 17 ottobre 1996

Sport e discipina: atletica (400 ostacoli, 4×400)

Quando gareggia: domenica 4 agosto (batterie 400 hs), eventuale lunedì 5 agosto (ripescaggi 400 hs), eventuale martedì 6 agosto (semifinali 400 hs), eventuale giovedì 8 agosto (finale 400 hs), eventuale venerdì 9 agosto (batterie 4×400), eventuale sabato 10 agosto (finale 4×400)