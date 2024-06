ATP ‘s-Hertogenbosch 2024, risultati 15 giugno: la finale sarà tra Alex de Minaur e Sebastian Korda

A ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, per il Libema Open 2024 di tennis, combined sull’erba outdoor neerlandese, nel torneo di singolare maschile, di categoria ATP 250, si completano i quarti di finale e si disputano entrambe le semifinali: domani l’ultimo atto opporrà il numero 1 del seeding, l’australiano Alex de Minaur, alla testa di serie numero 7, lo statunitense Sebastian Korda.

Nell’ultimo match dei quarti di finale il transalpino Ugo Humbert, testa di serie numero 3, elimina il qualificato neerlandese Gijs Brouwer, rimontato e battuto con lo score di 4-6 6-3 6-3. Il francese torna poi in campo per il penultimo atto, ma viene fermato dal numero 1 del tabellone, l’australiano Alex de Minaur, che si impone con il punteggio di 7-6 (4) 6-3. Nell’altra semifinale, invece, il numero 7 del seeding, lo statunitense Sebastian Korda, regola in due set il neerlandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 6, battuto con lo score di 6-2 6-4.

ATP 250 ‘S-HERTOGENBOSCH – RISULTATI 15 GIUGNO

Quarti di finale

Ugo Humbert (Francia, 3) b. Gijs Brouwer (Paesi Bassi, Q) 4-6 6-3 6-3

Semifinali

Alex de Minaur (Australia, 1) b. Ugo Humbert (Francia, 3) 7-6 (4) 6-3

Sebastian Korda (Stati Uniti, 7) b. Tallon Griekspoor (Paesi Bassi, 6) 6-2 6-4