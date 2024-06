ATP ‘s-Hertogenbosch 2024: de Minaur e Paul senza problemi, continua il volo di Raonic. Out Nardi

Giornata senza sorprese, quella in cui si chiudono gli ottavi di finale all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, in terra olandese. Ma ci sono anche risultati di rilievo fatti registrare nell’evento che fa parte della settimana inaugurale, ad alto livello, della breve stagione su erba.

Per Alex de Minaur debutto vincente nel torneo: l’australiano deve sudare poco per battere Zizou Bergs, con il lucky loser belga estromesso dal torneo per 7-5 6-4. Il confronto dei quarti di finale, però, sarà di quelli che non si sarebbe forse aspettato, con il canadese Milos Raonic che si riprende un po’ dell’antica gloria contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (4-6 6-2 7-5), che sull’erba ha anch’egli i suoi buoni risultati come una semifinale a Wimbledon.

In basso, invece, colpo di Aleksandar Vukic: l’australiano, infatti, dopo due ore e mezza di lotta supera il russo Karen Khachanov per 6-4 5-7 7-6(4). Sarà così lui l’avversario di una delle due speranze di casa rimaste, l’olandese Tallon Griekspoor.

Esordio con (complicata) vittoria per Tommy Paul, che supera l’altro aussie Alexei Popyrin in rimonta per 5-7 6-4 6-3 (in sostanza, carbura prima di inserire le marce alte). Sarà derby USA con Sebastian Korda, l’uomo che con un doppio 7-5 ha chiuso il torneo di Luca Nardi.