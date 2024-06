ATP ‘s-Hertogenbosch 2024: Alex de Minaur demolisce Sebastian Korda, secondo titolo su erba

Va ad Alex de Minaur la finale dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Dopo una settimana resa complicata dalla tanta pioggia caduta sul Brabante, l’australiano conquista il proprio secondo titolo su erba (l’altro è quello di Eastbourne nel 2021) in carriera battendo per 6-2 6-4 l’americano Sebastian Korda.

Il primo set somiglia più che altro a un dominio assoluto da parte di de Minaur in virtù soprattutto di quel che accade dalla metà in poi. Nella prima parte, infatti, Korda tiene bene e, pur senza che siano mai necessari i vantaggi, diversi game hanno comunque i crismi della lotta. Dal 2-2 in avanti, però, arriva la svolta del parziale, con quattro game consecutivi da parte di de Minaur e un parziale di 12 punti a 2 che definisce in maniera completa e incontrovertibile l’esito della questione.

Il secondo parziale sembrerebbe andare verso un copione molto simile, se non altro perché l’australiano, alla quarta palla break, riesce ad allungare il numero di game consecutivi fino a sei. Un momento di ritorno di fiamma di Korda, che vale il controbreak, vale il riequilibrio, ma inizia a succedere di tutto dal 3-2 in poi: break de Minaur alla terza chance, quattro opportunità mancate dall’americano sul 4-2, due match point non sfruttati dall’aussie sul 5-2 e servizio perso a 15 sul 5-3. Al cambio di campo, però, l’USA chiama medical time out per un problema al piede destro. Ripresosi, non riesce però a completare l’opera con de Minaur che, alla quarta possibilità, riesce a mandare in archivio match e nono titolo in carriera.

Con questo successo, il nativo di Sydney si inserisce al numero 7 del ranking ATP, con la prospettiva di potersi stabilizzare abbastanza tranquillamente nei 10 nel prossimo futuro. Fondamentale per l’australiano tenere una percentuale di punti vinti con la prima del 77%, contro il 55% di Korda.