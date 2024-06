WTA S-Hertogenbosch, colpacci Krunic e Galfi su Pegula e Kudermetova. Bene Samsonova

Giornata di sorprese al torneo femminile di S-Hertogenbosch. Sull’erba olandese si assiste alla sconfitta della prima giocatrice del seeding, Jessica Pegula: la numero 5 al mondo viene sconfitta in tre set dalla serba Aleksandra Krunic, ex top 40 condizionata tanto dagli infortuni e che vinse proprio qui l’unico titolo della carriera nell’ormai lontano 2018.

Per lei ci sarà un’altra giocatrice inaspettata in Dalma Galfi. L’ungherese firma un altro colpaccio di giornata riuscendo ad avere la meglio su Veronika Kudermetova in tre set e ritrovando i quarti di finale di un torneo WTA dalla Thailandia, quando perse rapidamente con Diana Shnaider. Non sarà un match dello stesso lignaggio come quello tra Naomi Osaka e Bianca Andreescu nella stessa parte di tabellone, ma concederà comunque spunti davvero interessanti.

Rispettati i pronostici invece nella parte bassa. Liudmila Samsonova parte con le marce basse contro la svedese Cecile Naef, per poi prendere il largo andando in avanti con la partita e raggiungendo Greet Minnen ai quarti. Partita combattuta, ma comunque risolta in due set per Ekaterina Alexandrova su Emina Bektas, per lei ci sarà la giovane Robin Montgomery, che ha sconfitto la tedesca Jules Niemeier con un doppio 6-3.

WTA S-HERTOGENBOSCH, RISULTATI 13 GIUGNO

E. Alexandrova b. E. Bektas 7-5 6-4

D. Galfi b. V. Kudermetova 6-3 3-6 7-5

A. Krunic b. J. Pegula 6-7 7-6 6-4

L. Samsonova b. C. Naef 7-5 6-2

R. Montgomery b. J. Niemeier 6-3 6-3