Atletica, Leonardo Fabbri titanico a Bydgoszcz. Riva chirurgico nel World Continental Tour, bene Cavalli e Zenoni

A Bydgoszcz (Polonia) è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). L’Italia festeggia due vittorie di grande prestigio: Leonardo Fabbri ha tuonato da Campione d’Europa di getto del peso, imponendosi con una sassata da 22.38 metri timbrata al quinto tentativo, alla sua prima uscita dopo il trionfo continentale e dimostrando ancora una volta la sua caratura tecnica in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024; Federico Riva ha dettato legge sui 1500 metri, attaccando all’ultima curva e tenendo botta sul rettilineo per chiudere in 3.36.87 davanti all’olandese Stefan Nillessen (3:37.03) e all’altro azzurro Ossama Meslek (3:37.37).

Bella prova di Ludovica Cavalli e Marta Zenoni sui 1500 metri: sono rispettivamente sesta e settima, rispettivamente con lo stagionale (4:02.05) e il personale (4:03.00). La genovese ha recuperato dal mancamento avuto agli Europei, dove l’altra azzurra era invece caduta. Successo dell’etiope Freweyni Hailu in 3:58.59 davanti all’australiana Linden Hall (3:58.96).

La polacca Natalia Kaczmarek si è imposta sui 400 metri (49.86), lo svedese Andreas Kramer ha fatto suoi gli 800 metri in 1:44.08 con Simone Barontini quinto (1:45.11). La neozelandese Zoe Hobbs ha vinto i 100 metri in 11.17 (0,4 m/s di vento a favore), Arianna De Masi ha faticato in partenza e ha poi rimontato chiudendo in terza piazza (11.47). Il cipriota Milan Trajkovic si è imposto sui 110 ostacoli in 13.39 (+0,8 m/s), mentre l’irlandese Sarah Lavin ha dettato legge sui 100 ostacoli in 12.74 (+1,5 m/s).

Il brasiliano Matheus Lima ha vinto i 400 ostacoli in 48.31, mentre la ceca Nikoleta Jichova ha fatto suoi i 400 ostacoli in 55.43 con Alice Muraro terza (55.68) e Rebecca Sartori quinta (56.30). Il filippino Ernest Obiena ha vinto il salto con l’asta superando 5.97 metri al primo tentativo e poi fallendo i tre tentativi a 6.02 al pari del greco Emmanouil Karalis (secondo con 5.92). Il polacco Pawel Fajdek ha fatto festa nel lancio del martello (79.43 metri) precedendo il connazionale Wojciech Nowicki (77.91).