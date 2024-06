Atletica, Federico Riva vince di forza i 1500 in Polonia! Nuovo sigillo del World Continental Tour

Federico Riva ha vinto i 1500 metri andati in scena a Bydgoszcz (Polonia), tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). L’azzurro interpretato in maniera accorta la prima parte di gara, poi al suono della campana si è fatto vedere baldanzoso, ha inscenato una bella progressione in prossimità dell’ultima curva, ha stretto i denti sul rettilineo conclusivo e si è imposto con il tempo di 3:36.87.

Il 23enne, che vanta un personale di 3:33.53 siglato lo scorso 28 maggio a Ostrava (anche in quell’occasione si impose nel World Continental Tour gold) e che era reduce dal poco esaltante quindicesimo posto agli Europei, si è lasciato alle spalle l’olandese Stefan Nillessen (3:37.03). Bella terza piazza dell’altro azzurro Ossama Meslek con il tempo di 3:37.03. Si tratta di un ottimo viatico lungo il cammino che conduce alle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti poco più di un mese.