Leonardo Fabbri divora 22 metri come caramelle: superba sassata e vittoria in Polonia da Campione d’Europa

Leonardo Fabbri ha fatto il proprio ritorno in gara dopo essersi laureato Campione d’Europa di getto del peso nella magica serata dello Stadio Olimpico di Roma e ha vinto di forza la gara andata in scena al Meeting di Bydgoszcz (Polonia), tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza).

Il titanico toscano ha spedito l’attrezzo a 22.38 metri in occasione del quinto tentativo (record del meeting), culmine di una serie in cui è andato oltre i 22 metri in tre occasioni (da annoverare anche il 22.03 al terzo assalto e il 22.28 alla sesta prova). In precedenza anche un 21.92 e un 21.54, segno di una caratura tecnica e agonistica davvero enorme. Ampiamente sconfitti il giamaicano Rajindra Campbell (21.22) e il britannico Scott Lincoln (21.02).

Si tratta dell’ottava gara stagionale oltre la sempre iconica barriera dei 22 metri: aveva siglato il record nazionale di 22.95 metri a Savona il 15 maggio (seconda prestazione mondiale stagionale), ma nell’elenco vanno annoverati anche il 22.91 di Asti, il 22.88 di Modena, il 22.59 di Lucca, il 22.45 del sigillo continentale nella capitale, il 22.40 di Ostrava e 22.37 invernale a Lievin.

Ormai il 27enne è abituato a esprimersi a queste quote, la prova odierna serviva un po’ per fare il punto della situazione e non per provare ad andare oltre il muro dei 23 metri: in questo periodo l’azzurro si sta allenando e sta affinando la forma in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove cercherà davvero di insidiare gli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs.