Atletica, Holloway infiamma i Trials con un tempo da sballo. Lyles ventoso, sfida Thomas-Richardson

A Eugene proseguono i Trials statunitensi, ovvero l’evento che determina quali saranno i tre atleti che in ogni disciplina rappresenteranno gli USA alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella notte italiana era in programma soltanto una finale: sui 110 ostacoli è andato in scena il grande show di Grant Holloway.

Il tre volte Campione del Mondo e argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha sfruttato il vento al limite del regolamento (2,0 m/s) e ha timbrato un roboante 12.86: miglior prestazione mondiale stagionale, quarto tempo della storia. Ai Giochi andranno anche Freddie Crittenden (12.93) e Daniel Roberts (12.96), che sono scesi sotto al 13.05 con cui il nostro Lorenzo Simonelli ha trionfato agli Europei, mentre resta a casa Cordell Tinch (13.03).

Nelle semifinali dei 200 metri, Noah Lyles ha corso un superbo 19.60, ma inficiato da un vento favorevole oltre i limiti del regolamento (+2,5 m/s). Il Campione del Mondo si è lasciato alle spalle Christian Coleman (19.89), dalle altre serie hanno risposto presente Erriyon Knighton (19.93, +0,3 m/s) e Kenny Bednarek (19.96, +0,7 m/s). Tra le donne, invece, Gabby Thomas ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale (21.78) e ha vinto il duello a distanza con Sha’Carri Richardson (21.92, personale eguagliato) e Mckenzie Long (22.01) in vista della finale prevista stanotte.

Nelle batterie dei 400 ostacoli il migliore è stato Rai Benjamin (47.97), a precedere CJ Allen (48.16) e Aldrich Bailey (48.69). Hobbs Kessler sorride nelle semifinali degli 800 metri (1:43.71), Chase Jackson sbriga la pratica nelle qualificazioni del getto del peso (19.66 per la Campionessa del Mondo). Russell Robinson svetta nelle qualificazioni del salto triplo maschile (17.14), Nikki Hiltz è risultata la migliore nelle semifinali dei 1500 metri (4:01.40), promosse tutte le big nel salto con l’asta, rilevantissimo 12.35 di Masai Russell nelle batterie dei 100 ostacoli.