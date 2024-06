Grant Holloway illumina i 110 hs: 4° tempo della storia! Simonelli al 5° posto, 3 americani sotto i 13″

Fuochi d’artificio nella finale dei 110 ostacoli ai Trials statunitensi, l’evento che determina i tre atleti che rappresenteranno gli USA alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sulla pista di Eugene, con un vento a favore ai limiti del regolamento (2,0 m/s), Grant Holloway ha corso un imperiale 12.86: non è solo la miglior prestazione mondiale stagionale, ma è anche il quarto tempo della storia ad appena sei centesimi dal record mondiale siglato da Aries Merritt nel 2012.

Il tre volte Campione del Mondo e argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che vanta un personale di 12.81 datato 26 giugno a 2021 proprio in questo impianto, ha ritoccato di sei centesimi il 12.92 timbrato pochi giorni fa in batteria e ha ribadito di essere il grande favorito per la conquista della medaglia d’oro ai Giochi.

Il nostro Lorenzo Simonelli, fresco Campione d’Europa con il brillante crono di 13.05 corso a Roma tre settimane fa, ha osservato con molto interesse la finale disputata sul rettilineo di Eugene, dove ben quattro atleti sono scesi sotto a quello che fino a ieri era il secondo tempo mondiale stagionale: oltre a Holloway si sono esaltati anche Freddie Crittenden (12.93, personale) e Daniel Roberts (12.96, personale), che si meritano così un biglietto per volare in Francia, mentre Cordell Tinch resta a casa con 13.03.

Lorenzo Simonelli scivola così al quinto posto delle liste mondiali del 2024, ma va considerando che oggi c’era un aiuto rilevante da parte di Eolo, a differenza del +0,6 m/s di Roma: il laziale, che correrà oggi pomeriggio ai Campionati Italiani Assoluti in quel di La Spezia, ha tutte le carte in regola per dire la sua nella rassegna a cinque cerchi.