Atletica, divampa il duello tra Thomas e Sha’Carri Richardson: arriva il mondiale stagionale sui 200, Long replica

Il duello a distanza tra Gabby Thomas e Sha’Carri Richardson si è incendiato nelle semifinali dei 200 metri ai Trials statunitensi, l’evento che determina quali saranno gli atleti che rappresenteranno gli USA alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un testa a testa in lontananza che ha premiato Gabby Thomas, argento agli ultimi Mondiali e bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sul mezzo giro di pista.

La 27enne ha siglato un perentorio 21.78 con 1,4 m/s di vento a favore, transitando in 11.26 all’ingresso sul rettilineo e timbrando così la miglior prestazione mondiale stagionale, ritoccando di cinque centesimi quanto fatto da Mckenzie Long lo scorso 8 giugno. Splendida sciabolata della nativa di Atlanta, che ha spedito un nitido messaggio in vista dei Giochi, anche se tutto si deciderà questa notte con l’assegnazione dei tre tagliandi per la Francia.

Sha’Carri Richardson ha eguagliato il proprio personale (21.92 con 1,8 m/s di brezza alle spalle), abbassando di sette centesimi il crono corso in batteria a Eugene. La Campionessa del Mondo dei 100 metri, nonché bronzo iridato sul mezzo giro di pista, si è imposta nella prima semifinale e ha fatto meglio di Mckenzie Long (22.01 con 0,6 m/s a favore nella seconda serie). Si giocheranno il pass olimpico anche Abby Steiner (22.03), Brittany Brown (22.08), Tamari Davis (22.10), Tamara Clark (22.12), Jenna Prandini (22.26) e Jadyn Mays (22.33).