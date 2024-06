Atletica, Elena Vallortigara: “Ho voluto comunque gareggiare”

L’azzurra Elena Vallortigara è stata eliminata nel salto in alto femminile dopo il 15° posto complessivo ottenuto con la misura di 1.85 nelle qualificazioni degli Europei 2024 di atletica leggera: l’azzurra al termine della gara ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD.

I problemi ravvisati dall’italiana: “L’emicrania di per sé lascia questo senso di intorpidimento, ed essendo la cosa più complicata da risolvere in questo momento il fatto di velocizzare, non mi ha aiutata decisamente. Con un medicinale mi è passata tutta quella parte più drammatica del non vedere, ho voluto comunque gareggiare, però ho patito quello in più di ciò che già magari c’è nel periodo di difficoltà“.

Tanti cambiamenti nell’ultimo periodo per l’italiana: “Io so bene quanto la continuità è la stabilità servano a me comunque per stare bene. Diciamo che comunque mi sto molto impegnando a rimanere centrata su di me, sugli obiettivi che ho, è tutto molto complicato, però sto facendo il meglio che posso“.

Il rammarico, ma, allo stesso tempo, la consapevolezza dell’azzurra: “Questa gara per me era una grandissima opportunità, in primis perché è un grande Campionato Europeo in casa e non succederà mai più nella mia vita di farlo, e poi perché era uno step importante in questa stagione per provare a fare le Olimpiadi, e così diventa ancora più difficile, però non mollo e cerco comunque in questo mese di sistemare il più possibile le cose e di riuscire ad arrivare a Parigi“.