Elena Vallortigara: “Ho tanta voglia di tornare. Mi infastidisce chi dice che dovrei dire ‘basta’ per l’età”

Elena Vallortigara è stata ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. La 33enne veneta, bronzo nel salto in alto ai Mondiali di Eugene 2022, è impegnata in un lungo percorso di recupero dopo la rottura del tendine d’Achille rimediata lo scorso giugno in occasione degli Assoluti di La Spezia.

“Sto bene, anche se mi fa quasi paura dirlo. Sono sempre un po’ sul chi va là, comunque sono molto contenta di come sta procedendo il recupero, quindi mi sento di condividere questa gioia. Sta andando molto bene e sono anche sorpresa della reazione che ho avuto soprattutto a livello fisico, perché mentalmente non mi stupisco avendo sempre reagito con forza e coraggio senza farmi condizionare dai vari infortuni. Non pensavo di funzionare ancora così bene e questa cosa mi ha dato una gioia incredibile. Mi sono fatta tante domande dopo essermi infortunata, quando il ritmo si è abbassato repentinamente, quindi vengono a galla tanti pensieri e riflessioni. Questa cosa mi ha veramente riempito di gioia e penso sia bello condividerla“, le parole dell’azzurra.

Sulla sua intenzione di andare avanti nonostante l’età ed i tanti problemi fisici: “Molto spesso mi viene detto ‘quindi basta no?’, da persone all’interno del mondo dell’atletica e dello sport. È una cosa che un po’ mi infastidisce, sono sincera. Nel 2024 non penso che si debba fare così tanto i conti con l’età. Ci sono tecnologie, strumenti e metodologie che possono andare al di là di un dato numerico che sicuramente non è da mettere in secondo piano, però credo che la cosa più importante sia la motivazione ed il desiderio di fare qualcosa. Per me non è una forzatura, è quello che mi sono sentita di fare. Avevo timore“.

“Il periodo post-infortunio è stato particolarmente interessante, perché una delle prime cose che mi sono venute in mente è stata quella di chiedermi cosa sarebbe successo se avessi perso la voglia e se si fosse spento il mio fuoco per il salto in alto. Questa cosa mi preoccupava tantissimo e mi metteva tanta tristezza addosso, non perché abbia paura di quello che c’è dopo ma semplicemente perché amo veramente tanto il salto in alto, nonostante gli ultimi due anni. In questo momento della mia vita è la cosa che mi rende più felice e alla quale mi voglio ancora dedicare“, racconta Vallortigara.

“Ho veramente tanta voglia di ritornare, anche per un sentimento di riscatto, forse anche di più rispetto ad altre volte in cui sono tornata da periodi difficili o infortuni. Non mi va giù quello che è successo in questi due anni, perché penso non sia dipeso da me al 100%, ma anche da fattori esterni che mi hanno portato ad una condizione che non era la mia. Sento di aver lasciato indietro qualcosa che mi voglio andare a riprendere“, spiega la pluricampionessa nazionale.

Sulle possibili tempistiche in vista del ritorno alle competizioni: “A febbraio/marzo dovrò fare una risonanza, tra un paio di mesi potrei essere in grado di iniziare a fare qualcosa di tecnico. Non ho voluto forzare i tempi, ho voluto seguire la risposta del mio fisico in generale agli stimoli che gli venivano dati. Nel momento in cui torno a gareggiare, devo essere in buone condizioni. Voglio togliermi di dosso tutto quello che sono stati questi ultimi due anni mediocri, quindi per me è importante che sia tutto in ordine quando ritornerò in pedana a gareggiare. Questo prevede ovviamente una fase di preparazione che non può essere di poche settimane, quindi se tutto dovesse procedere bene ipotizzo di gareggiare più o meno a maggio. Il mio obiettivo è fare i Mondiali a metà settembre, una tempistica consona alle mie. È un buono stimolo per pensare di tornare in Nazionale con quella gara“.

Questo e tanto altro nella video intervista integrale a Elena Vallortigara, nell’ultima puntata di Sprint2u.