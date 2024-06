Atletica, Dariya Derkach: “Mi sembra di vivere un incubo, non era quello che pensavo di fare”

Dariya Derkach si è classificata ottava nella finale del salto triplo femminile agli Europei senior 2024 di atletica leggera, in corso a Roma: l’azzurra ha fatto segnare 14.03 al primo tentativo e poi non si è mai migliorata nei cinque successivi, seppur tutti validi. L’italiana ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD a fine gara.

Le sensazioni a caldo dell’azzurra: “Mi sembra di vivere un incubo adesso, perché non era assolutamente quello che pensavo di fare qui oggi, soprattutto a Roma, rispetto alla qualificazione, dove tutto mi è sembrato così semplice. Oggi non sapevo più dove prendere le energie“.

La descrizione di quanto vissuto in gara: “E’ come se avessi avuto le gambe vuote, completamente vuote, ma si è visto perché non è che ho sbagliato gara, è che proprio non ne avevo, non so cosa sia potuto succedere sinceramente in due giorni, però oggi è stato veramente una grande controprestazione. Mi dispiace di averla fatta qui ed oggi“.

Ancora da comprendere le motivazioni di quanto accaduto: “Non so cosa sia successo oggi, perché sembrava andare tutto bene, ma anche l’ultima parte tra la preparazione andava bene, ero in crescita, quindi oggi ero fiduciosa, invece non sapevo davvero da dove prendere le energie, è stato come se avessi avuto le gambe vuote“.