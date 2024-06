Atletica, Dariya Derkach si spegne in finale ed è ottava nel triplo agli Europei. Vince la spagnola Peleteiro

Su una pedana bagnata a causa della pioggia caduta in serata allo Stadio Olimpico di Roma, Ana Peleteiro-Compaoré ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo femminile ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera. Primo titolo continentale all’aperto in carriera per la spagnola, che si era già imposta a livello indoor nell’edizione del 2019 a Glasgow.

La 28enne iberica ha piazzato la zampata decisiva nel quarto salto di finale, eguagliando la miglior prestazione europea dell’anno con uno splendido 14.85 (vento -0.5 m/s) ed ipotecando di fatto la vittoria. Podio completato dalla turca Tugba Danismaz, argento con il record nazionale con 14.57 (-0.8 m/s), e dalla francese Ilionis Guillaume, bronzo con il personale trovato proprio all’ultimo tentativo con 14.43 (-0.3 m/s).

Beffata in extremis la bulgara Aleksandra Nacheva, quarta con 14.35 (primato personale). Finale deludente per l’unica azzurra in gara, Dariya Derkach, che non è andata oltre un buon 14.03 d’apertura ottenuto con forte vento contrario (-2.1 m/s), spegnendosi poi successivamente ed attestandosi in ottava piazza assoluta (13.83, 13.76, 13.67, 13.67, 13.73 i successivi cinque salti).