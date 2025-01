Atletica, la sfida Ceccarelli-Melluzzo infiamma il Memorial Giovannini. Programma ricco e tanti azzurri

Il Memorial Alessio Giovannini segnerà un momento particolarmente significativo per l’atletica italiana perché sarà il primo meeting sul suolo nazionale a entrare nel calendario del World Indoor Tour: l’evento intitolato alla memoria del compianto giornalista marchigiano, per un decennio punto di riferimento della comunicazione di Fidal, sarà una tappa Challenger del circuito mondiale internazionale al coperto.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 gennaio al PalaCasali di Ancona, dove vedremo all’opera alcuni azzurri di punta. La gara più attesa sarà quella sui 60 metri, dove Samuele Ceccarelli (Campione d’Europa nel 2023, ma decisamente sottotono nella passata stagione) incrocerà Matteo Melluzzo (trionfatore con la 4×100 agli Europei di Roma). Nel salto triplo confronto a viso aperto tra Dariya Derkach (argento continentale in sala e finalista olimpica), Ottavia Cestonaro ed Erika Saraceni (bronzo agli ultimi Mondiali under 20). Annunciato anche l’olandese Douwe Amels, campione europeo indoor di salto in alto.

Altri partecipanti potrebbero essere annunciati nei prossimi giorni. Il programma prevede nel dettaglio: 60, 400, 800, 3000 metri, 60 ostacoli e salto in alto per quanto riguarda gli uomini; 60, 400, 1500, 60 ostacoli, alto e salto triplo per quanto concerne le donne. Ricordiamo che si gareggia nell’impianto di riferimento per quanto riguarda le gare invernali alle nostre latitudini e che a fine febbraio ospiterà anche i Campionati Italiani Indoor, preludio all’intensissimo mese di marzo che regalerà gli Europei e i Mondiali in sala.