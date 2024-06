Arnaldi-Humbert oggi, orario e tv ATP Queen’s 2024: programma e streaming

Al Queen’s Club di Londra, in Gran Bretagna, per i Cinch Championships 2024 di tennis, sull’erba outdoor londinese, scenderà in campo oggi, martedì 18 giugno, Matteo Arnaldi: nel primo turno l’azzurro affronterà il numero 8 del seeding, il transalpino Ugo Humbert.

Il match si giocherà sul Court 5 e sarà il primo dalle ore 13.00 italiane: si tratterà del primo confronto tra i due sul circuito maggiore. L’unico precedente, infatti, risale al Challenger di Saint-Tropez 2022, quando in semifinale vinse Arnaldi per 6-4 6-3: in quel caso, però, si giocò sul cemento outdoor.

La diretta tv della partita tra Arnaldi ed Humbert sarà affidata a Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP QUEEN’S 2024 OGGI

Martedì 18 giugno

Court 5

Dalle ore 13.00 italiane

Matteo Arnaldi (Italia) – Ugo Humbert (Francia, 8) – Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP QUEEN’S 2024 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.