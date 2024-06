ATP Halle, definito il qualificato che affronterà Berrettini al 1° turno

Matteo Berrettini dovrà digerire in fretta la sconfitta odierna maturata in finale nell’ATP 250 di Stoccarda: l’azzurro da domani sarà al via dell’ATP 500 di Halle, sempre in Germania, avendo ricevuto lo special exempt per saltare le qualificazioni ed avere accesso diretto al tabellone principale proprio per essersi spinto così avanti nell’altro torneo tedesco su erba.

Il sorteggio del main draw aveva lasciato l’azzurro con un punto interrogativo circa l’avversario da affrontare all’esordio, dato che al romano era stato abbinato un qualificato: terminato il tabellone cadetto, è stato svelato l’arcano, e Berrettini al primo turno sarà opposto allo statunitense Alex Michelsen.

Così come accaduto oggi con Draper, anche il prossimo match di Berrettini sarà una prima assoluta, dato che tra i due non ci sono precedenti: ovviamente l’azzurro non sarà in campo domani, ma il suo incontro si giocherà martedì 18 o mercoledì 19 giugno.