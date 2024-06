Alcaraz-Zverev oggi in tv, Finale Roland Garros 2024: orario, programma, streaming

Oggi, domenica 9 giugno, cala il sipario sull’edizione 2024 del Roland Garros. L’esito della sfida sul campo Philippe Chatrier decreterà il nuovo re della terra rossa. Si confronteranno lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 del mondo) e il tedesco Alexander Zverev (n.4 del ranking) e la partita si presenta con spunti interessanti.

Alcaraz, reduce dalla dura battaglia in semifinale contro Jannik Sinner, è il favorito. I suoi riscontri recenti sulla terra fanno pensare questo e anche il suo modo di giocare, al meglio delle sue possibilità, potrebbe mettere in grande difficoltà Zverev. Sarà da capire quali saranno le condizioni dell’iberico dopo la semifinale vinta contro l’altoatesino.

Il teutonico, comunque, può partire dal fatto di essere avanti nei precedenti con l’iberico e di aver battuto Carlitos sia nell’ultimo incrocio a livello Slam (Australian Open) che sui campi di Parigi, ricordando l’esito del quarto di finale del 2022. Vedremo se Sascha sarà in grado di interpretare una prova simile a quelle fatte vedere in passato contro l’iberico nei match al meglio dei cinque set.

La finale del singolare maschile del Roland Garros 2024 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si giocherà oggi non prima delle ore 14:30. Sarà possibile seguirla in diretta televisiva su Eurosport1 HD e in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

ALCARAZ-ZVEREV FINALE ROLAND GARROS 2024

Domenica 9 giugno

Court Philippe-CHATRIER – Inizio dalle 11.30

Sara Errani/Jasmine Paolini [11] vs Coco Gauff/Katerina Siniakova [5]

Non prima delle 14.30

Alexander Zverev [4] vs Carlos Alcaraz [3]

PROGRAMMA ALCARAZ-ZVEREV FINALE ROLAND GARROS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport