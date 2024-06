A che ora la F1 oggi in tv, GP Spagna 2024: programma gara, streaming, differita TV8

Tutto pronto al Montmelò per il Gran Premio di Spagna 2024, valevole come decimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Al netto di una possibile variabile legata al meteo (c’è forte rischio di pioggia in mattinata e nel primo pomeriggio, ma probabilmente non durante la corsa), i riflettori sono puntati sulla sfida a due per il successo tra Lando Norris e Max Verstappen.

LA DIRETTA LIVE DEL GP DI SPAGNA DI F1 DALLE 15.00

I due grandi protagonisti del sabato, separati da soli 20 millesimi in qualifica in favore dell’inglese della McLaren, sembrano un gradino sopra la concorrenza anche a livello di ritmo e dovrebbero quindi giocarsi la vittoria di tappa. Bagarre apertissima invece per il podio tra Mercedes e Ferrari, rispettivamente dalla seconda e terza fila, con un possibile inserimento di Oscar Piastri e Sergio Perez da centro gruppo.

Il Gran Premio di Spagna verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV. TV8 manderà in onda invece in chiaro la gara in differita alle ore 17.55. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP SPAGNA F1 2024

Domenica 23 giugno

Ore 15.00 Gara a Montmelò (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP SPAGNA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Montmelò alle 17.55.