24 ore Le Mans 2024. La Ferrari #51 pronta a uscire dalla Storia ed entrare nel Mito?

C’è un interessante tema relativo alla 24 ore di Le Mans 2024. Come ben sappiamo, lo scorso anno la Ferrari ha vinto l’edizione del centenario con l’equipaggio composto da James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi. Il medesimo terzetto sarà al via anche della maratona francese che si disputerà nei prossimi giorni, nella quale proverà a compiere un’impresa riuscita molto raramente in passato.

Vedere lo stesso equipaggio vincere più di un’edizione consecutiva non è così peregrino, ma quanti ci sono riusciti con una Ferrari? La risposta è sorprendente, perché esiste solamente una formazione di piloti capace di realizzare il back-to-back al volante di un’auto di Maranello. Si parla del tandem composto da Olivier Gendebien e Phil Hill.

Il belga e lo statunitense trionfarono in sequenza nel 1961 e 1962. Dunque, il Cavallino Rampante ha festeggiato un’affermazione con i medesimi uomini della stagione precedente solo 62 anni orsono. Peraltro per Gendebien/Hill quello fu il terzo successo, poiché avevano già primeggiato nel 1958 (per la verità, il brussellese si era imposto anche nel 1960 in coppia con il connazionale Paul Frere).

Calado, Giovinazzi e Pier Guidi potrebbero, quindi, entrare viepiù nella storia della Ferrari. Già essere il terzetto capace di riportare la Scuderia di Maranello alla vittoria a Le Mans ha consentito loro di apporre i propri nomi tra quelli di chi merita di essere ricordato per sempre.

Centrare un’altra affermazione, la seconda consecutiva, rappresenterebbe l’uscita dalla storia e l’ingresso nel Mito. Il Mito Ferrari, appunto.