John Elkann soddisfatto: “Stagione positiva per la Ferrari tra F1 e WEC. Grazie a Sainz per questi 4 anni”

Va in archivio un 2024 abbastanza positivo per la Ferrari in ambito racing, nonostante la mancata conquista di un titolo mondiale tra Formula Uno e WEC. La leggendaria casa emiliana si è comunque tolta delle grandi soddisfazioni, vincendo per il secondo anno consecutivo la 24 Ore di Le Mans nella classe regina Hypercar e ottenendo ben cinque successi di tappa complessivi in F1 (tra cui Montecarlo e Monza).

“La stagione è stata positiva, grazie ai nostri team che si sono impegnati al massimo per onorare lo spirito racing di Ferrari. Resteranno memorabili le vittorie di gare iconiche sia nel Mondiale Fia Wec che in Formula 1. Non scorderò mai la domenica 1 settembre, un giorno speciale in cui abbiamo vinto sia ad Austin che a Monza. Ci siamo confermati vincitori alla 24 Ore di Le Mans per il secondo anno consecutivo. È stato un momento di gioia incredibile. Anche la 296 GT3 ci ha portato molte soddisfazioni, a cominciare dalla 24 Ore di Daytona, mentre la 296 Challenge ha raccolto ampi consensi fra i nostri clienti sportivi nell’anno del suo debutto“, il bilancio del presidente John Elkann a fine anno.

Sulla stagione della Rossa in F1: “In Formula 1 siamo stati in lizza per il titolo costruttori fino all’ultimo. Nell’anno del 95° anniversario dalla fondazione di Scuderia Ferrari abbiamo conquistato il GP di Monaco con Charles Leclerc, che ci ha poi regalato i successi di Monza, davanti a una folla di tifosi entusiasti, e di Austin. Carlos ha trionfato in Australia e in Messico, coronando così il suo percorso in Scuderia Ferrari. Desidero ringraziarlo per l’entusiasmo e il talento che ha dimostrato in questi quattro anni insieme“.

Sulle prospettive in vista dei prossimi anni, a partire dal 2025: “In Ferrari siamo costantemente orientati al futuro. Ecco perché guardo con entusiasmo ai tanti progetti del prossimo anno: la prima Ferrari elettrica, un team di Formula 1 che accoglie nuovi talenti e la nuova coppia di piloti Charles e Lewis. In attesa della nuova sfida nel mondo della vela“.