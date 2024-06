Valentino Rossi sogna in grande verso la 24 Ore di Le Mans: “Il grande momento è arrivato, speriamo di essere forti”

Prosegue il conto alla rovescia in vista della 92ma edizione della 24 Ore di Le Mans, in programma tra sabato 15 e domenica 16 giugno sul mitico Circuit de la Sarthe e valevole anche come quarto appuntamento stagionale del Mondiale Endurance 2024 dopo le tappe di Lusail, Imola e Spa-Francorchamps. Si preannuncia un evento altamente spettacolare, che comincerà in realtà già a partire da questa domenica con test, prove libere e qualifiche.

Uno dei protagonisti più attesi è indubbiamente Valentino Rossi, al debutto assoluto nella manifestazione dopo aver partecipato nel 2023 alla prova della Le Mans Cup per cominciare a conoscere meglio il lungo tracciato transalpino. In quell’occasione il 45enne di Tavullia aveva vinto gara-2, dimostrando un buon potenziale nell’ottica di poter competer nel main event di Le Mans.

“Il grande momento è arrivato: sono alla mia prima 24 Ore di Le Mans, la gara più famosa del mondo, e sono contentissimo ed orgoglioso di essere al fianco di BMW e Team WRT per questo grande evento. Ho partecipato alla Road To Le Mans lo scorso anno, dunque ho potuto conoscere la pista: il Circuit de La Sarthe mi piace moltissimo. Saremo lì già nei prossimi giorni e sarà una lunga settimana, ma siamo pronti“, dichiara Rossi.

“Nelle prime gare siamo stati in grado di produrre delle buone prestazioni, ma ora dobbiamo capire il nostro livello, velocità e competitività a Le Mans. Speriamo di essere forti, non vedo l’ora di vivere questa grandissima esperienza!“, aggiunge il nove volte campione del mondo sulle due ruote. Il Dottore prenderà parte alla gara sulla BMW #46 del Team WRT nella classe LMGT3 insieme ai compagni Ahmad Al Harthy e Maxime Martin.