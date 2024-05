WTA Rabat 2024: tris azzurro in Marocco, avanti anche Sorribes Tormo

Terminati i primi turni al WTA 250 di Rabat, in Marocco, che però ha visto iniziare anche alcuni secondi turni, due precisamente, nel viaggio che porterà alla finale di sabato. E per un’Italia che porta, coi risultati di oggi, almeno due giocatrici ai quarti di finale (Elisabetta Cocciaretto e la vincente del derby Trevisan-Bronzetti), c’è anche altro da raccontare.

Uno dei temi della giornata sono le (inevitabili) tre ore impiegate dalla spagnola Sara Sorribes Tormo per battere l’argentina Nadia Podoroska per 7-5 3-6 6-3: attende una tra l’egiziana Mayar Sherif e l’argentina Maria Carlé, molto brava fra l’altro a lasciare solo sei game alla numero 5 del seeding, l’olandese Arantxa Rus.

Anche il derby cinese vede l’uscita di scena di una testa di serie, la numero 8, Lin Zhu, a favore di Yafan Wang che avanza per 4-6 6-0 6-2. Per la vincitrice c’è la bulgara Viktoriya Tomova, per la quale è tutto troppo facile con la turca Berfu Cengiz.

Si diceva dei match delle italiane: quello in cui si è indubbiamente vista maggior difficoltà riguarda Martina Trevisan, che alla fine sì batte la giapponese Nao Hibino, ma lascia intendere come, ad oggi, Lucia Bronzetti sia favorita nel confronto tra connazionali (a due anni dalla semifinale disputata proprio a Rabat).

WTA 250 RABAT 2024: RISULTATI DI OGGI

SECONDI TURNI

Cocciaretto (ITA) [7]-Bai (CHN) 6-4 6-2

Sorribes Tormo (ESP) [3]-Podoroska (ARG) 7-5 3-6 6-3

PRIMI TURNI

Sherif (EGY)-El Aouni (MOR) 6-2 6-1

Carlé (ARG)-Rus (NED) [5] 6-3 6-3

Trevisan (ITA)-Hibino (JPN) 7-5 4-6 6-3

Bronzetti (ITA)-El Allami (MOR) [WC] 6-1 6-0

Y. Wang (CHN)-Zhu (CHN) [8] 4-6 6-0 6-2

Tomova (BUL)-Cengiz (TUR) [Q] 6-2 6-1