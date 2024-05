WTA Madrid 2024, Iga Swiatek è la prima finalista: liquidata in due set Madison Keys

Si è disputata la prima delle due semifinali, quella della parte alta del tabellone di singolare femminile del Mutua Madrid Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 1000: la polacca Iga Swiatek, numero 1 del seeding e del mondo, liquida in due set la statunitense Madison Keys, numero 18 del tabellone, sconfitta con un eloquente 6-1 6-3 in un’ora ed undici minuti di gioco. Nell’ultimo atto, in programma sabato, la sfida sarà con una tra la kazaka Elena Rybakina e la bielorussa Aryna Sabalenka.

Nel primo set la polacca vince dodici dei primi quindici punti giocati e va rapidamente sul 3-0 non pesante, grazie al break a zero ottenuto nel secondo game. Keys trova l’1-3, poi non sfrutta due occasioni consecutive per il controbreak nel quinto game e Swiatek si salva ai vantaggi. La polacca trova il secondo strappo nel sesto game e poi, col servizio a disposizione, va a chiudere sul 6-1 in 31 minuti.

Nella seconda partita Swiatek trova il break a quindici nel terzo game, poi nel quarto è brava ad annullare l’opportunità per l’immediato controbreak alla statunitense. Keys non ha altre occasioni di rientro e nel nono game finisce per cedere nuovamente la battuta a zero, così Swiatek vince per 6-3 dopo 40 minuti.

Le statistiche sorridono alla polacca, che vince 60 punti contro i 35 della statunitense, mostrandosi cinica nei momenti decisivi, sfruttando 4 delle 5 palle break avute a disposizione in 4 game e cancellando tutte le 3 occasioni concesse all’avversaria in 2 game.