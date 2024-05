World Relays atletica 2024: come ci si qualifica alle Olimpiadi. I pass in palio e il ‘piano B’ dei ranking

Le World Relays 2024 sono i Mondiali di staffette, che andranno in scena nel weekend del 4-5 maggio a Nassau (Bahamas). Si tratta di una rassegna iridata riservata esclusivamente a 4×100 e 4×400, di genere e mista (quest’ultimo soltanto per il miglio di squadra). L’evento sarà estremamente importante perché qualificherà alle Olimpiadi di Parigi 2024: in ogni singola gara sono infatti in palio quattordici pass per la rassegna a cinque cerchi.

A staccare il biglietto per i Giochi saranno le otto squadre che accederanno alla finale e le migliori sei del turno di ripescaggio. Alle batterie partecipano infatti 32 formazioni (le prime otto degli ultimi Mondiali e le altre migliori 24 del ranking internazionale): chi riuscirà a qualificarsi all’atto conclusivo volerà direttamente a Parigi, mentre le eliminate avranno a disposizione un ripescaggio dove ci si darà battaglia per altri sei pass.

Alle Olimpiadi parteciperanno però sedici staffette. Se quattordici vengono determinate attraverso le World Relays, chi saranno le due rimanenti? Ci sarà il piano B del ranking di World Athletics, che selezionerà le migliori due compagini non ancora ammesse. L’Italia si presenterà all’appuntamento per fare festa con tutte le staffette, senza doversi poi aggrappare alla graduatoria mondiale.

WORLD RELAYS ATLETICA, COME CI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI?

Le otto finaliste per ciascuna staffetta.

Le migliori sei del ripescaggio, a cui partecipano le formazioni escluse dalla finale.