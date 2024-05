Vuelta a España 2026 , Grande Partenza dal Principato di Monaco

La Vuelta di Spagna 2026 scatterà dal Principato di Monaco. Ad annunciare la Grande Partenza da Montecarlo sono stati da S.E. Pierre Dartout, Ministro di Stato del Principato, Yann Le Moenner, Amministratore Delegato di Amaury Sport Organisation, e Javier Guillén, direttore generale de La Vuelta, alla presenza di Alberto II di Monaco.

La terza corsa a tappe più importante al mondo inizierà dunque in terra monegasca, dopo il via da Utrecht (Paesi Bassi) nel 2022 e da Lisbona (Portogallo) nel 2024. Il Principato di Monaco sarà il quarto Paese straniero a ospitare la partenza della Vuelta dopo Portogallo, Paesi Bassi, Francia. La prima volta fu a Lisbona nel 1997, poi seguirono Assen (Paesi Bassi) nel 2009, Nimes (Francia) nel 2017 e le ultime due appena citate.

Al momento non ci sono dettagli riguardo al percorso della prima giornata di gara, ma è già stato comunicato che si resterà interamente in territorio monegasco e dunque si potrebbe pensare a una breve cronometro individuale. La seconda frazione scatterà sempre da Monaco, poi si passerà in Francia per rientrare in Spagna.