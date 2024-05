Volley femminile, Velasco categorico: “Non chiedetemi chi sarà titolare tra Egonu e Antropova, altrimenti farò come Mourinho…”

“Non permetterò di farmi questa domanda, farò il Mourinho, litigherò con tutti i giornalisti che mi faranno questa domanda. Noi siamo una squadra, punto. Non mi parlate di questo tema perché non risponderò mai“. Mette subito le cose in chiaro Julio Velasco durante la conferenza stampa di presentazione della stagione 2024 delle Nazionali italiane di volley quando gli viene chiesto chi sarà titolare tra Paola Egonu ed Ekaterina Antropova.

“Tutte le giocatrici devono superare i loro limiti e per ciascuna di loro ho scelto qualcosa che dà loro fastidio: serve un cambio di mentalità ed essere duri nei momenti difficili. Se sentite delle lamentele, vuol dire che andiamo bene, se non ci sono manca la volontà di volerle superare“, ha dichiarato il nuovo CT dell’Italvolley femminile in vista della Nations League e soprattutto delle Olimpiadi di Parigi 2024.

“Spero tra qualche anno si potrà dire che c’è stata anche una generazione di fenomeni tra le donne. Le ragazze stanno lavorando in modo straordinario. Abbiamo un solo problema che non possiamo risolvere al quale, per questo motivo, non dedichiamo più di 10 secondi: le ragazze arriveranno in 4 momenti diversi“, dice l’allenatore italo-argentino (fonte: Ansa).

Velasco ha poi spiegato uno dei criteri fondamentali utilizzati in fase di convocazione: “Non ho convocato alcuna giocatrice che non giocava titolare nel club: questo credo sia un cambiamento importante, deterrente per le giovani che preferiscono club con un bus più bello e un po’ di soldi in più. La libertà personale è assoluta, così come la nostra di non convocare chi non gioca nel club”.