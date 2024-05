Volley, cambia la capitana dell’Italia: Julio Velasco sceglie un volto nuovo al posto di Sylla

Anna Danesi è stata nominata capitana della Nazionale Italiana di volley femminile. Il nuovo CT Julio Velasco ha designato la centrale alla guida della sua squadra, preferendola alla schiacciatrice Myriam Sylla che aveva ricoperto il ruolo dal 2021. La cosiddetta “lasagna”, ovvero la barretta orizzontale sotto il numero di maglia che designa la leader, sarà sulla casacca di una centrale dopo l’esperienza di Cristina Chirichella prima del 2021.

La 28enne bresciana, reduce da una buona stagione a Novara, è un pilastro della Nazionale: era presente agli ultimi tre Europei (bronzo nel 2019, oro nel 2021, amaro quarto posto nel 2023) e agli ultimi due Mondiali (argento nel 2018 e bronzo nel 2022), nonché alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (eliminazione ai quarti di finale). Capace di vincere due scudetti con Conegliano nel 2018 e nel 2019, Anna Danesi si è sempre distinta per le sue incredibili doti a muro e per la grande verve sottorete.

Julio Velasco ha spiegato la motivazione della sua decisione in maniera molto semplice: “Cambia l’allenatore, cambia il capitano: è una scelta“. Myriam Sylla ha scritto sui suoi profili social: “Eccoci qua cara Italia, è stato un onore essere il tuo capitano, ti ho sempre rispettata e onorata nel bene, ma soprattutto nel male. Per me è tempo di fare un grande grandissimo in bocca al lupo ad una amica e atleta fantastica, dacci dentro Anna Danesi. Ps: fascia o meno, su quella maglia il mio impegno e la mia dedizione non cambieranno“.