VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della sesta tappa: Pelayo Sanchez beffa in volata Alaphilippe

Una giornata semplicemente indimenticabile per Pelayo Sanchez. Lo spagnolo della Movistar trionfa in una fantastica sesta tappa del Giro d’Italia 2024 con l’arrivo a Rapolano Terme. Sanchez è riuscito a battere in volata i compagni di fuga, il francese Julian Alaphilippe e l’australiano Luke Plapp.

Centottanta chilometri davvero durissimi quelli di oggi da Viareggio a Rapolano Terme, con anche il passaggio nello sterrato. Dopo tantissimi tentativi finalmente la fuga è andata in porto, con protagonisti proprio i tre poi arrivati al traguardo oltre a Kaden Groves, Matteo Trentin e Andrea Vendrame.

Il gruppo ha provato a rientrare, ma forse senza troppa convinzione. I fuggitivi sono riusciti a resistere anche sullo strappo con punte del 20% di Serre di Rapolano, nonostante una violenta accelerazione degli uomini di classifica, che comunque si sono poi rialzati, lasciando dunque la vittoria alla fuga.

Entranti nell’ultimo chilometro la sfida vera era tra Sanchez ed Alaphilippe, con Plapp tagliato fuori dalla possibilità di vincere, essendo il meno veloce. Nello sprint è stato lo spagnolo della Movistar a beffare il francese Soudal Quick-Step, regalandosi una vittoria clamorosa.