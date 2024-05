VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della decima tappa: Valentin Paret-Peintre vince a Bocca della Selva

Torna il Giro d’Italia dopo il primo giorno di riposo con la decima tappa: l’arrivo in cima a Bocca della Selva premia il francese classe 2001 Valentin Paret-Peintre che riesce ad imporsi dopo una lunga fuga.

Il transalpino ha battuto il connazionale Romain Bardet, attaccando a tre chilometri dalla conclusione dell’ascesa finale: per il corridore della dsm-firmenich PostNL in ogni caso secondi importanti recuperati in classifica generale. Terzo lo sloveno Jan Tratnik.

Non c’è stata gran battaglia tra i big, se non con la volata finale: resta nettamente in Maglia Rosa lo sloveno Tadej Pogacar. Andiamo a rivivere il finale con il video dell’ultimo chilometro di gara.