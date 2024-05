Sonego-Humbert, Roland Garros 2024: orario, programma, tv, streaming

Ultima spiaggia per Lorenzo Sonego, chiamato ad un grande exploit sulla terra del Roland Garros per conquistare in extremis la certezza del pass olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. Il torinese, virtualmente 58° nella Race a cinque cerchi con un distacco di 209 punti dal quarto italiano Matteo Arnaldi, scenderà in campo già domani per il suo match di primo turno contro il francese Ugo Humbert.

“Sonny” sta vivendo un periodo molto complicato ed è reduce da una pessima sconfitta a Lione contro il giovane transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, quindi non sarà semplice contrastare il gioco brillante del n.17 al mondo. 3-2 in favore di Humbert il bilancio dei precedenti, con la sfida più recente vinta dal padrone di casa lo scorso 11 aprile agli ottavi di Montecarlo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Humbert, primo turno del Roland Garros 2024. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv sui canali Eurosport; in diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN, Eurosport.it, discovery+; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-HUMBERT ROLAND GARROS 2024

Domenica 26 maggio

Ore 11.00 Lorenzo Sonego vs Ugo Humbert – Diretta tv su Eurosport

PROGRAMMA SONEGO-HUMBERT: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Eurosport.it, discovery+.

Diretta testuale: OA Sport.